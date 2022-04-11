Взрыв газа разрушил две квартиры и унес жизни двух человек в Подмосковье

Бытовой газ взорвался в пятиэтажном доме в подмосковном Ступино. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации регионального главка МЧС, в результате взрыва пострадали пять человек. Не менее двух считаются погибшими.

Взрыв произошёл в 05:54 по местному времени в квартире на четвёртом этаже. Несколько квартир оказались полностью разрушены. Помещения на третьем этаже получили серьёзные повреждения.

К ликвидации последствий ЧП привлекли 59 человек и 20 единиц техники.

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа. Прокуратура проводит проверку по данному факту.