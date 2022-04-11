Взрыв газа разрушил две квартиры и унес жизни двух человек в Подмосковье
Не менее пяти человек на данный момент считаются пострадавшими, однако информация по этому факту уточняется
11 апреля 2022, 12:53, Илья Звягинцев
Бытовой газ взорвался в пятиэтажном доме в подмосковном Ступино. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации регионального главка МЧС, в результате взрыва пострадали пять человек. Не менее двух считаются погибшими.
Взрыв произошёл в 05:54 по местному времени в квартире на четвёртом этаже. Несколько квартир оказались полностью разрушены. Помещения на третьем этаже получили серьёзные повреждения.
К ликвидации последствий ЧП привлекли 59 человек и 20 единиц техники.
По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа. Прокуратура проводит проверку по данному факту.
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