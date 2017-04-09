Взрыв прогремел в церкви в Египте, 25 человек погибли

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По последним данным, 25 человек погибли, еще от 50 до 70 человек получили ранения в результате взрыва, произошедшего в церкви в египетском городе Танта, пишет РИА "Новости".

Известно, что взрыв прогремел во время службы в церкви города Танта провинции Гарбия в Египте. Вероятнее всего, бомба находилась в зале для молящихся.

Как пишет издание, также произошел еще один взрыв в районе полицейского тренировочного центра. Там погиб один сотрудник полиции. Однако некоторые СМИ не подтверждают данную информацию.