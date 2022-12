Взрыв прогремел в лондонском метро

Фото: wordpress.com

В метро Лондона на станции Parsons Green произошел взрыв. В результате произошедшего ряд пассажиров получили ожоги, пишет в пятницу, 15 сентября, ТАСС со ссылкой на Reuters.

В полиции столицы Великобритании подтвердили, что получили сообщение о ЧП, обстоятельства которого сейчас изучают правоохранители. Согласно снимкам, опубликованным местными СМИ, взрыв и возгорание произошли в белом ведре, которое стояло в пакете в вагоне поезда. На изображении видно, что внутренняя обшивка вагона не повредилась, но вокруг подозрительного предмета лежат разбросанные вещи пассажиров.

Точное число пострадавших в результате ЧП не называется. Агентство пишет, что на месте присутствуют пожарные и скорая помощь. Parsons Green - станция на западе Лондона в районе Фулхэм, откуда в это время его жители на метро едут на работу.

Work colleague was on district line train at Parsons Green when bag exploded #london pic.twitter.com/1yXOsFVAJ1