Эрдоган уточнил, что в результате теракта погиб 51 человек, и добавил, что в его совершении подозревают боевиков ИГ

21 августа 2016, 22:14, ИА Амител

''

Фото: AFP Photo

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что смертнику, который совершил взрыв в городе Газиантеп на юге Турции, было от 12 до 14 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

По словам президента страны, взрывное устройство активировал либо сам смертник, либо кто-то другой. Эрдоган повторил, что, по предварительной информации, ответственными за атаку являются террористы из "Исламского государства" (запрещена в РФ).

Также глава государства уточнил, что в результате инцидента погиб 51 человек, еще 69 пострадали. Из них 17 находятся в тяжелом состоянии. Отметим, что ранее сообщалось о 50 погибших и 94 раненых.

Теракт произошел в ночь на воскресенье, 21 августа, во время свадебного торжества. На месте ЧП правоохранители нашли остатки пояса смертника.

Местные власти ранее квалифицировали произошедшее как теракт, однако до сих пор ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.