Японец ранил себя ножом, чтобы прогулять работу по уважительной причине

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Житель Японии порезал себя ножом, надеясь прогулять работу по уважительной причине. Но в беседе с правоохранителями он сознался, что нанес раны сам, и теперь понесет наказание за дачу ложных показаний, пишет Life со ссылкой на портал Japankyo.com.

Уточняется, что 54-летний житель города Касугаи Масару Миура ударил себя ножом в туалете в метро, а затем обратился в полицию с заявлением, что на него напал неизвестный мужчина.

После того, как мужчине оказали первую помощь в больнице, он пришел в полицию для дачи показаний. В ходе беседы со следователями он признался, что сам нанес себе удары, так как не хотел идти на работу. Издание пишет, что Миура, как стало известно, страдал от стресса на службе.

Теперь же японцу придется отвечать перед законом за дачу ложных показаний. Миура уже задержан и находится в полиции.