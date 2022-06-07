Япония ввела санкции против двух российских банков

Япония из-за ситуации на Украине ввела санкции против Россельхозбанка, Московского кредитного банка (МКБ) и белорусского Белинвестбанка, сообщает «Ъ».

В рамках нового пакета санкций Токио заморозило активы этих кредитных организаций, а также запретило проводить с ними финансовые операции.

Кроме того, власти ввели запрет на экспорт товаров в России, но каких именно, не уточняется.

МКБ и Россельхозбанк входят в десятку крупнейших банков России. Белинвестбанк тоже входит в топ-10 в своей стране.

Ранее в МИД Польши сообщили, что Евросоюз разрабатывает уже седьмой пакет санкций против РФ.