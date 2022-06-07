Япония ввела санкции против двух российских банков
Меру приняли из-за ситуации на Украине
7 июня 2022, 10:50, Никита Черников
Япония из-за ситуации на Украине ввела санкции против Россельхозбанка, Московского кредитного банка (МКБ) и белорусского Белинвестбанка, сообщает «Ъ».
В рамках нового пакета санкций Токио заморозило активы этих кредитных организаций, а также запретило проводить с ними финансовые операции.
Кроме того, власти ввели запрет на экспорт товаров в России, но каких именно, не уточняется.
МКБ и Россельхозбанк входят в десятку крупнейших банков России. Белинвестбанк тоже входит в топ-10 в своей стране.
Ранее в МИД Польши сообщили, что Евросоюз разрабатывает уже седьмой пакет санкций против РФ.
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