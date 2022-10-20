Юный барнаулец украл пять флаконов парфюма в торговом центре и попался полиции

В Барнауле парень 2004 года рождения попал под уголовную статью после кражи пяти флаконов парфюма в торговом центре, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

О хищении духов в полицию заявила управляющая отделом по продаже косметики. Стоимость ущерба составила около 3 тысяч рублей.

По записи с камер видеонаблюдения правоохранители установили, что подозреваемый спрятался за витрину, где положил упаковки с парфюмом в пакет, а затем покинул торговый зал, когда продавец отвлёкся.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий оперативники установили личность фигуранта — молодого человека 2004 года рождения. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ („Кража“)», — рассказали в ведомстве.

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