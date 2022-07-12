Блогера Юрия Дудя* оштрафовали за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Лефортовского райсуда.

Поводом для судебного разбирательства стало интервью блогера с открытым геем, художником Федором Павловым-Андреевичем.

«В рамках дела об административном правонарушении сотрудниками полиции были получены положительные результаты лингвистического исследования и экспертизы информационной продукции на предмет нарушения Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», — написала в телеграм-канале Директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

Где и как Дудь* пропагандировал ЛГБТ среди несовершеннолетних, она не уточнила.

Блогер на заседание суда не явился. Ему назначили штраф в размере 120 тысяч рублей.

Адвокат блогера будет оспаривать решение суда.

*- признан в РФ иностранным агентом