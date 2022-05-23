За что досталось гномикам? Подростки устроили погром в детсаду в Алтайском крае
Несовершеннолетние проникли на территорию детского учреждения, где поломали фигуры, включили воду и подожгли прилегающую территорию
Подростки устроили погром в детсаду в селе Шипуново Алтайского края. Как сообщают «Новости Шипуново», в ночь с 18 на 19 мая группа несовершеннолетних проникла на территорию детского сада «Берёзка», где побила фигуры, включила воду и подожгла прилегающую территорию.
Администрация дошкольного учреждения обратилась в комиссию по делам несовершеннолетних с просьбой привлечь к ответственности подростков и их родителей за содеянное.
В свою очередь, коллектив детсада в лице заведующей обратился к родителям с просьбой провести профилактические беседы с детьми об уважительном отношении к чужому имуществу.