За две недели в Алтайском крае произошёл 51 пожар из-за неправильного использования печей

За последние две недели в Алтайском крае из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при использовании отопительных печей произошёл 51 пожар, сообщили в региональном МЧС.

Так, один из последних инцидентов случился 5 ноября в многоквартирном одноэтажном деревянном доме по улице Льва Толстого в Бийске. Площадь пожара составила 90 квадратных метров. Для тушения привлекались 25 человек и пять автоцистерн. Спасено шесть человек, обошлось без пострадавших.

Ещё один подобный случай произошёл 6 ноября в селе Лесном Бийского района, где на улице Детской загорелась баня и надворные постройки. Пройденная огнём площадь составила 56 квадратных метров, тушили его восемь человек и три автоцистерны. В данном случае также никто не пострадал.

Чтобы не допустить пожара, спасатели призывают быть бдительными при использовании такого отопления, не перекаливать печь, следить за её исправным состоянием, не оставлять без присмотра и не доверять это делать детям.

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«Печи должны эксплуатироваться с противопожарными разделками (отступками) от горючих конструкций. На деревянном или другом горючем полу должен быть предтопочный лист из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра. Необходимо регулярно осматривать все дымовые каналы и трубы на чердаках, что позволит обнаружить возникшие прогары и трещины по следам копоти. Их немедленно следует замазывать глиной, а также побелить трубы. Очистка дымохода и печи от сажи должна проводиться не реже одного раза в три месяца. Для розжига печей запрещается применять бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Нельзя использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов. Не допускается топка печи с открытыми дверками. Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и удалены в специально отведённое для них место», — рассказали в МЧС.

В случае пожара нужно звонить на единый номер телефона экстренных служб «112», напомнили в ведомстве.