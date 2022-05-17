За козлов ответят. На Алтае поймали организаторов охоты для иностранца
Во время незаконной охоты у села Беляши были застрелены три горных козла. Виновные задержаны и уже во всём сознались
Полицейские раскрыли преступление, совершённое шесть лет назад в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Зимой 2016 года трое местных жителей договорились с гражданином одной из европейских стран об охоте на козерогов.
Иностранного заказчика злоумышленники обманули, показав ему поддельную лицензию на охоту на этого зверя, сообщает республиканское МВД. Компания отправилась на охоту в горы, где добыли трёх горных козлов. Этим был причинён ущерб государству на сумму 240 тыс. рублей.
Всё это всплыло только сейчас. Подозреваемые задержаны, в отделе полиции на допросе во всём признались, теперь их обвиняют по статье о незаконной охоте группой лиц по сговору, максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.