За оскорбление росгвардейца рубцовчанину грозит 40 тысяч рублей штрафа

Следственные органы завершили расследование по делу оскорбления сотрудника Росгвардии в Рубцовске, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

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Как установлено следствием, 42-летний местный житель в августе текущего года был остановлен росгвардейцами в общественном месте.

В ответ на требование прекратить нарушение порядка он стал прилюдно материть стража правопорядка, чем унизил его честь и достоинство.

Следователи квалифицировали его действия как оскорбление представителя власти (ст. 319 УК РФ). Санкции статьи предусматривают до 40 тысяч рублей штрафа. Уголовное дело передано на рассмотрение в суд.