За убийство зятя жителю Алтайского края грозит принудительное лечение

Житель Павловского района убил своего зятя, но ему не грозит тюремное заключение – мужчину признали невменяемым, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Как установлено следователями, началось все с банальной обиды на замечания зятя. 37-летний мужчина с врожденным психическим заболеванием решил за это убить родственника, и исполнил задуманное, воткнув ему нож в шею.

Ранение оказалось смертельным – селянин скончался на месте происшествия.

Вскоре обвиняемого задержали и отправили на психическую экспертизу, которая подтвердила его невменяемость.

Уголовное дело передано в суд. Сторона обвинения требует применить к обвиняемому в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) принудительную меру медицинского характера.