За убийство зятя жителю Алтайского края грозит принудительное лечение
Мужчину, убившего родственника за замечания, признали невменяемым
Житель Павловского района убил своего зятя, но ему не грозит тюремное заключение – мужчину признали невменяемым, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Как установлено следователями, началось все с банальной обиды на замечания зятя. 37-летний мужчина с врожденным психическим заболеванием решил за это убить родственника, и исполнил задуманное, воткнув ему нож в шею.
Ранение оказалось смертельным – селянин скончался на месте происшествия.
Вскоре обвиняемого задержали и отправили на психическую экспертизу, которая подтвердила его невменяемость.
Уголовное дело передано в суд. Сторона обвинения требует применить к обвиняемому в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) принудительную меру медицинского характера.