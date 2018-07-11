Забайкалье уходит под воду: фото сильнейшего в истории края наводнения

Фото: vk.com/region_4ita, vk.com/livechita, twitter.com/nourlnews, 75.mchs.gov.ru

Забайкальский край переживает сильнейший паводок за всю историю метеонаблюдений. Вышедшие из берегов реки затопили поля, леса. Вода разрушила километры дорог и 27 автомобильных мостов. На данный момент известно о 212 подтопленных жилых домов и около 700 приусадебных участков, сообщают "Вести-Чита". В Чите вода заливает многоквартирные дома в центре города. В крае введен режим ЧС.

Жители Забайкалья в соцсетях предупреждают друг друга о масштабах потопления, а некоторые горожане организовали бесплатную доставку гуманитарной помощи.