Задержан экс-губернатор Хабаровского края Ишаев

Бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева задержали правоохранительные органы в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свой источник.

Параллельно в здании регионального правительства и офисах нескольких компаний Хабаровска прошли обыски.

Источник издания утверждает, что эти два события взаимосвязаны, но не раскрывает, в чем именно заключается связь.

Подробности оснований для задержания и обысков также не разглашаются.

Напомним, что Виктор Ишаев был губернатором Хабаровского края на протяжении 18 лет – с 1991 по 2009 год. Впоследствии был полпредом президента в ДФО, возглавлял Министерство по развитию Дальнего Востока и был советником "Роснефти" по координации проектов ДФО в ранге вице-президента.