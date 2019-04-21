Задержаны 13 подозреваемых в терактах в Шри-Ланке

13 человек задержаны по подозрению в причастности к взрывам в Шри-Ланке, сообщает РИА "Новости".

О взятии под стражу возможных организаторов и исполнителей ужасных терактов одним из первых сообщил министр экономических реформ и государственного распределения Харша де Силва.

Восемь взрывов в столице Коломбо и других близлежащих городах при проведении католического праздника Пасхи унесли жизни свыше 200 человек. Ранения получили почти 500 человек.

Как сообщает "Ъ", для обеспечения безопасности граждан в стране объявлен комендантский час. Он продлится с 18:00 по местному времени до 6:00 следующего дня.

Кроме того, заблокирован доступ в социальные сети. В частности речь идет о Facebook, Viber и WhatsApp.