Захарова опровергла сообщения о госпитализации Лаврова на Бали

Мировые СМИ со ссылкой на индонезийские власти заявили, что глава МИД РФ Сергей Лавров попал в больницу на острове Бали в Индонезии, куда он приехал для участия в саммите G20. Информацию успела опровергнуть официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы тут с Сергеем Викторовичем в Индонезии читаем ленту и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован. Это уже, конечно, высший пилотаж фейков. Ну ждите мировой эксклюзив», — написала она в своём Telegram-канале.

Захарова также опубликовала видео, на котором видно, что Лавров здоров, находится в отеле и готовится к саммиту «Большой двадцатки».