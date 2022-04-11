Заключенный погиб во время потасовки в исправительной колонии в Саратовской области
Конфликт между несколькими осуждёнными, который привёл к гибели одного из них, произошёл у здания отряда
11 апреля 2022, 14:44, Илья Звягинцев
Конфликт между осуждёнными произошёл в исправительной колонии в Саратовской области. Об этом сообщили в региональном СК.
По данным следователей, конфликт произошёл вечером 10 апреля у здания отряда. 35-летний мужчина получил ранения в область груди и шеи, которые привели к его смерти.
Отмечается, что ранения различного характера получили ещё трое осуждённых, которые в данный момент получают медицинскую помощь.
По факту убийства заключённого возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают личности причастных к конфликту.
Причина, по которой осуждённые устроили потасовку, неизвестна.
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