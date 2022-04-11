Заключенный погиб во время потасовки в исправительной колонии в Саратовской области

Конфликт между осуждёнными произошёл в исправительной колонии в Саратовской области. Об этом сообщили в региональном СК.

По данным следователей, конфликт произошёл вечером 10 апреля у здания отряда. 35-летний мужчина получил ранения в область груди и шеи, которые привели к его смерти.

Отмечается, что ранения различного характера получили ещё трое осуждённых, которые в данный момент получают медицинскую помощь.

По факту убийства заключённого возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают личности причастных к конфликту.

Причина, по которой осуждённые устроили потасовку, неизвестна.