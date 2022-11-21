Замерзающих и «жутко голодных» лошадь и маленькую собаку нашли в пригороде Барнаула
Животные находятся в селе Власиха
21 ноября 2022, 15:15, Никита Черников
В барнаульском селе Власиха нашли замерзающую лошадь, рядом с которой живёт маленькая собака, сообщает Telegram-канал Barnaul 22.
Со слов очевидца, привязанное животное уже несколько дней находится в поле, и никто к нему не приходит. Кроме того, рядом с лошадью также живёт маленькая собака.
«Жутко голодные и замёрзшие. Видимо, из ближайших домов», — рассказал местный житель.
Ранее в Новосибирске в мусорном баке нашли мёртвого питона.
Комментарии
Новости партнеров