Замерзающих и «жутко голодных» лошадь и маленькую собаку нашли в пригороде Барнаула

В барнаульском селе Власиха нашли замерзающую лошадь, рядом с которой живёт маленькая собака, сообщает Telegram-канал Barnaul 22.

Со слов очевидца, привязанное животное уже несколько дней находится в поле, и никто к нему не приходит. Кроме того, рядом с лошадью также живёт маленькая собака.

«Жутко голодные и замёрзшие. Видимо, из ближайших домов», — рассказал местный житель.

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