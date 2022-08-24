Замглавы железнодорожного участка осудили за коммерческий подкуп в Алтайском крае

В Алтайском крае за коммерческий подкуп осудили замдиректора филиала казахстанской компании «НК «КТЖ» — «Илецкий железнодорожный участок». Как сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России, с января 2015 по январь 2021 года обвиняемый получил от бизнесмена 180 тысяч рублей за способствование заключение сделок между организацией и предпринимателем.

Таким образом, мужчина получал контракты на техническое обслуживание пожарной сигнализации, установленной в помещениях объектов заказчика. Преступная деятельность фигуранта была пресечена сотрудниками Алтайского ЛУ МВД России.

Локтевский районный суд признал замдиректора виновным по п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп, совершённый в крупном размере») и назначил ему лишение свободы сроком на пять лет условно с испытательным сроком три года.