Защита осуждённого бывшего вице-мэра Барнаула Демина обжаловала приговор

Адвокаты экс-заместителя главы Барнаула по строительству и земельным отношениям Сергея Демина направили жалобу на решение суда в кассационную инстанцию, сообщает “Банкфакс”. В ноябре 2021 года Демин получил девять лет колонии и крупные штрафы за два коррупционных эпизода.

Адвокаты чиновника подали жалобу 7 февраля, но пока её не начали рассматривать. Сейчас Демин отбывает наказание в исправительной колонии № 10 в Рубцовске.

Напомним, суд приговорил Дёмина к девяти годам колонии строгого режима, а также к штрафу в размере 15,1 млн рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций в органах местного самоуправления, сроком на четыре года.

Бывшего чиновника признали виновным в получении взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, в 2019 году знакомый Дёмина оплатил ему туристическую поездку в Испанию и сопутствующие расходы за помощь в назначении на должность руководителя АО СЗ “Барнаулкапстрой”, 100% акций которого принадлежат мэрии.

Позже Дёмин и вновь назначенный руководитель потребовали у директора фирмы, возводящей многоэтажку по заказу “Барнаулкапстроя”, 15 млн рублей за своевременную приёмку и оплату построенного дома.

После получения Дёминым части взятки в размере 3,6 млн рублей его задержали сотрудники алтайской ФСБ.