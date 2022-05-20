Застройщик прокомментировал ситуацию с эвакуацией жильцов дома на улице Пролетарской в Барнауле

В строительной компании «Адалин-Строй» прокомментировали amic.ru ситуацию с эвакуацией жильцов из дома № 150 по улице Пролетарской в Барнауле.

Напомним, вечером 20 мая спасателям поступило сообщение о хлопке и обрушении стены в одной из квартир многоэтажки. На улицу вывели порядка 180 человек из двух подъездов. Позднее информация о рухнувшей стене не подтвердилась, однако на месте работает комиссия, которая осматривает квартиры.

«Всё под контролем, работаем над устранением, наши специалисты выехали моментально и сейчас находятся на объекте», — рассказали в «Адалин-Строе».

Дом на улице Пролетарской, 150, был сдан в марте 2018 года. Известно, что стены здания построены из железобетонного монолита с заполнением кирпичом и газобетонными блоками. Материалы перекрытий — монолитная железобетонная плита.