Застройщика обязали возместить разрушение части железнодорожного моста на Павловском тракте

Арбитражный суд Алтайского края завершил рассмотрение иска к компании «Алтайэнергожилстрой» спустя четыре года. С организации пытались взыскать 4,26 млн рублей за повреждение железнодорожного моста на пересечении Павловского тракта и проспекта Строителей в Барнауле.

Согласно электронной картотеке дел, водитель застройщика в 2018 году совершил ДТП — он буксировал экскаватор с поднятой стрелой, которая превышала допустимые габариты. Ею он задел железнодорожный путепровод, из-за чего движение по нему пришлось временно перекрыть.

Как показали обследования, в результате инцидента оказались повреждены пролётные строения, проломлены стенки между диафрагмами, образовались трещины. Для поездов установили ограничение скорости до 15 км в час, а состояние сооружения оценивалось как предаварийное. В актах обследования указывалось, что для ремонта необходима замена пролёта, а перед этим было необходимо усилить конструкцию металлической обоймой с заполнением бетоном, восстановить геометрию и регулярно проводить измерения прогибов под нагрузкой составов.

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Сотрудники РЖД наняли компанию, которая произвела все необходимые работы. Поскольку мост был застрахован в компании «СОГАЗ», она выделила на ремонт средства в размере 4,26 млн рублей. Затраты пытались взыскать с «Алтайэнергожилстроя», но тот отказался. Как сообщает «Толк», ответчик в суде заявил, что РЖД самостоятельно с привлечением структурных подразделений произвели осмотр, подготовили заключение и приступили к замене пролётного строения. Представителя ответчика на обследование повреждённого имущества не пригласили.

В рамках дела назначили экспертизы, которые показали, что ДТП лишь усилило имеющиеся разрушения защитного бетонного слоя моста. Сами дефекты и трещины выявлялись ещё в 2013 году. Арбитражный суд посчитал, что фактически выполненные работы по замене пролётного строения были необходимы ещё до контакта стрелы экскаватора с конструкциями.

В результате суд решил, что реальный ущерб, который нанёс «Алтайэнергожилстрой», составляет 93,3 тысячи рублей. В удовлетворении остальной части заявленных убытков отказано ввиду необоснованности. При этом решение ещё может быть обжаловано.