Здание администрации обокрали в Барнауле, сорвав ремонт

Из здания администрации городского поселка Новосиликатный (ул. Весенняя, 1 А) неизвестные похитили стройматериалы, которые предназначались для ремонта фасада, сообщает "Банкфакс".

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Издание утверждает, что, согласно контракту, работы должны были быть проведены еще 2,5 месяца назад, но откладывались под разными предлогами.

Теперь появился еще один – необходимость закупки десяти упаковок керамогранитной плитки и утеплителя, общей стоимостью около 16 тысяч рублей.

Покупать их придется подрядчику, заверили в Новосиликатном территориальном управлении. Ожидается, что ремонт фасада завершат не раньше, чем в следующем месяце.