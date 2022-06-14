Здание Арбитражного суда в Барнауле вновь оцепили полицейские
Люди, которые стояли вокруг, — скорее всего, эвакуированные
14 июня 2022, 13:06, Илья Звягинцев
В Барнауле вновь оцепили здание Арбитражного суда. Об этом сообщает «Толк».
Очевидцы заметили, что вокруг здания стояло много людей, а подходы к нему огородили лентой.
Что именно стало поводом для оцепления — неизвестно.
Напомним, 6 июня людей из здания суда уже эвакуировали.
Запланированные на тот день слушания перенесли.
Также ранее сообщалось об эвакуации людей из суда в Новоалтайске в связи с сообщениями о минировании.
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