Здание Арбитражного суда в Барнауле вновь оцепили полицейские

В Барнауле вновь оцепили здание Арбитражного суда. Об этом сообщает «Толк».

Очевидцы заметили, что вокруг здания стояло много людей, а подходы к нему огородили лентой.

Что именно стало поводом для оцепления — неизвестно.

Напомним, 6 июня людей из здания суда уже эвакуировали.

Запланированные на тот день слушания перенесли.

Также ранее сообщалось об эвакуации людей из суда в Новоалтайске в связи с сообщениями о минировании.