Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о признании южных Курильских островов «оккупированной Россией территорией Японии». Как сообщает РИА Новости, он назвал это «важным решением, справедливым, юридически безупречным, историческим».

«Украина подтвердила своё уважение суверенитету, территориальной целостности Японии, включая её северные территории, которые пока находятся под российской оккупацией», — заявил Зеленский.

Новости

Политика Матвиенко призвала парламенты России и Украины к переговорам

Напомним, что Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, по которой Москва соглашалась рассмотреть передачу Токио двух островов при заключении мирного договора. Власти Советского Союза хотели закончить на этом, однако Япония считала заключённый договор лишь частью решения и не отказалась от претензий на остальные острова.