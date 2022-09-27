Землетрясение произошло на Алтае минувшей ночью

Землетрясение произошло в 00:55 27 сентября в Кош-Агачском районе. Как сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН, магнитуда подземных толчков составила 2,7.

Эпицентр находился 15 км юго-западнее села Курай. Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 2,9 балла по шкале MSK-64. В пятидесятикилометровую зону попали сёла Акташ и Чибит Улаганского района, Курай, Чаган-Узун, Бельтир Кош-Агачского района.

Местные жители толчки не почувствовали. Сообщений и обращений в экстренные службы в связи с землятряснием не было.