Землетрясение произошло под Новосибирском

В Искитимском районе Новосибирской области утром 29 октября произошло землетрясение, сообщает NGS.ru.

Очаг землетрясения магнитудой 4,5 балла расположился в 22 километрах от Искитима. В трех километрах от этого места расположено село Харино. В районе 10 километров находятся также села Девкино, Усть-Чем и Белово. Сейчас в район прибыла группа специалистов, которая проверит повреждения и установит, нет ли угрозы обрушения зданий.

Отголоски землетрясения чувствовались в некоторых районах Новосибирска, под Кемерово и в Новокузнецке.

Сейсмологи предполагают, что явление носило техногенный характер и было связано с воздействием на Горловское месторождение.