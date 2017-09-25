Железнодорожный мост обрушился в Забайкалье, погибли рабочие

Двое рабочих погибли при обрушении железнодорожного моста в Забайкальском крае, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

ЧП случилось на станции Ксеньевская Забайкальской железной дороги. Как уточнили в ведомстве, бригада рабочих проводила капитальный ремонт моста. Во время работ обрушилась одна из железобетонных балок мостового пролета. Погиб один рабочий, еще трое получили травмы. Несколько позже произошло обрушение второй мостовой балки, в результате которого был смертельно травмирован дорожный мастер.

По данному факту проводится проверка.