Женщина использовала тело дочери как прикроватную тумбочку в Аргентине
После смерти ребёнка она замуровала останки в бетон и поставила рядом со спальным местом
2 декабря 2022, 14:49, Илья Звягинцев
27-летняя жительница города Буэнос-Айрес в Аргентине использовала тело своей мёртвой дочери как прикроватную тумбочку. Об этом сообщает The Mirror.
Отец девочки заявил о её пропаже 24 октября, а сотрудники полиции через четыре дня обнаружили тело ребёнка, которое было залито в бетон и стояло рядом с кроватью её матери.
Женщина заявила, что она не убивала девочку, но испугалась, когда обнаружила её мёртвой. Чтобы скрыть это, она подготовила деревянный ящик, в который положила тело ребёнка и залила его бетоном.
Близкие к семье люди утверждают, что женщина всегда уделяла внимание другим детям, а девочку часто оставляла без присмотра.
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