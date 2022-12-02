Женщина использовала тело дочери как прикроватную тумбочку в Аргентине

27-летняя жительница города Буэнос-Айрес в Аргентине использовала тело своей мёртвой дочери как прикроватную тумбочку. Об этом сообщает The Mirror.

Отец девочки заявил о её пропаже 24 октября, а сотрудники полиции через четыре дня обнаружили тело ребёнка, которое было залито в бетон и стояло рядом с кроватью её матери.

Женщина заявила, что она не убивала девочку, но испугалась, когда обнаружила её мёртвой. Чтобы скрыть это, она подготовила деревянный ящик, в который положила тело ребёнка и залила его бетоном.

Близкие к семье люди утверждают, что женщина всегда уделяла внимание другим детям, а девочку часто оставляла без присмотра.