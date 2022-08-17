Жительница Алтая на иномарке сбила велосипедиста и снесла дорожный знак

В Чемальском районе Республики Алтай 16 августа в результате ДТП пострадал велосипедист, сообщили в региональном МВД.

«29-летняя жительница Горно-Алтайска, управляя автомобилем Subaru Legacy, двигаясь со стороны села Чемал в направлении села Усть-Сема, допустила наезд на 37-летнего велосипедиста, который выехал на проезжую часть перед близко движущимся транспортным средством. После столкновения водитель иномарки, не справившись с управлением, съехала в кювет, совершив наезд на дорожный знак», — говорится в сообщении.

Фото: 04.мвд.рф

Велосипедиста доставили в больницу, однако госпитализация ему не потребовалась.

В отношении мужчины вынесли определение о возбуждении административного дело по статье о нарушении ПДД лицом, управляющим велосипедом (ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ).