Жительница Алтая на иномарке сбила велосипедиста и снесла дорожный знак
Мужчина нарушил ПДД
17 августа 2022, 13:31, Никита Черников
В Чемальском районе Республики Алтай 16 августа в результате ДТП пострадал велосипедист, сообщили в региональном МВД.
«29-летняя жительница Горно-Алтайска, управляя автомобилем Subaru Legacy, двигаясь со стороны села Чемал в направлении села Усть-Сема, допустила наезд на 37-летнего велосипедиста, который выехал на проезжую часть перед близко движущимся транспортным средством. После столкновения водитель иномарки, не справившись с управлением, съехала в кювет, совершив наезд на дорожный знак», — говорится в сообщении.
Фото: 04.мвд.рф
Велосипедиста доставили в больницу, однако госпитализация ему не потребовалась.
В отношении мужчины вынесли определение о возбуждении административного дело по статье о нарушении ПДД лицом, управляющим велосипедом (ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ).
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