Женщина пострадала при опрокидывании автомобиля на Алтае
Автомобилистка не справилась с управлением
13 декабря 2022, 15:30, Никита Черников
В Майминском районе Республики Алтай при опрокидывании автомобиля пострадала местная жительница, сообщили в региональном МВД.
Авария случилась 11 декабря около 20:35 в селе Барангол. 45-летняя автомобилистка ехала на Hyundai Solaris, но по пути не выбрала безопасную скорость и улетела в кювет с последующим опрокидыванием.
На месте ДТП медики осмотрели 56-летнюю пассажирку, не госпитализирована.
Полицейские проводят проверку, обстоятельства произошедшего выясняются.
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