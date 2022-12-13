Женщина пострадала при опрокидывании автомобиля на Алтае

В Майминском районе Республики Алтай при опрокидывании автомобиля пострадала местная жительница, сообщили в региональном МВД.

Авария случилась 11 декабря около 20:35 в селе Барангол. 45-летняя автомобилистка ехала на Hyundai Solaris, но по пути не выбрала безопасную скорость и улетела в кювет с последующим опрокидыванием.

На месте ДТП медики осмотрели 56-летнюю пассажирку, не госпитализирована.

Полицейские проводят проверку, обстоятельства произошедшего выясняются.