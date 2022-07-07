Женщина пострадала в массовом ДТП с участием туристов в алтайском селе

В Республике Алтай в ДТП пострадал человек, сообщили в региональном МВД.

Авария случилась 6 июля около 18:10 в селе Манжерок Майминского района.

35-летний житель Новосибирска ехал в сторону села Соузга на Toyota Land Cruiser Prado, но по пути не выдержал безопасную дистанцию и врезался в Peugeot 307, которым управляла 31-летняя жительница Горно-Алтайска.

«В результате столкновения автомобиль Peugeot 307 откинуло на впереди движущийся автомобиль Kia Sportage под управлением 45-летнего жителя Красноярского края, который в результате удара совершил столкновение с автомобилем Nissan Almera Klassik под управлением 46-летнего жителя Омска», — говорится в сообщении.

Фото: 04.мвд.рф

В результате ДТП пострадала водитель Peugeot 307, не госпитализирована. Водители были трезвые.

В отношении мужчины, который был за рулём Land Cruiser, вынесли постановление по делу об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ.