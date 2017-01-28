Женщина с ребенком упала на рельсы в московском метро

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Женщина с ребенком получили травмы, свалившись на рельсы на станции метро "Молодежная" в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УВД на столичном метро.

Уточняется, что женщина с ребенком оступилась по неосторожности во время инцидента с другим пассажиром и упала на рельсы. Она получила ушибы, а ребенок пострадал меньше, поскольку упал на женщину сверху. Полицейские и работники метрополитена подняли пострадавших на платформу, после чего передали их медикам.

Агентство пишет, что женщину повезла в больницу бригада скорой помощи, а ребенка в детскую клинику направили санитарным вертолетом.

Полицейские опрашивают очевидцев с целью установить все обстоятельства произошедшего. Московские следователи СК проверяют обстоятельства падения на рельсы метро женщины и ребенка.

Подчеркивается, что после ЧП движение поездов полностью восстановили.