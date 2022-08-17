Женщина с тремя детьми забралась на гору в Алтайском крае и заблудилась ночью при спуске

В Алтайском крае спасли женщину с тремя детьми, которая взошла на гору Бабырган, а когда стемнело, не смогла найти дорогу обратно, сообщает региональное МЧС.

Женщина с детьми четырёх, семи и десяти лет потерялась вечером 16 августа в районе села Платово Советского района.

«Дозвонилась до главы администрации сельсовета и сообщила, что заблудилась на горе с детьми и не знает куда идти дальше», — рассказали в ведомстве.

Для спасения привлекли пожарных, полицейских, местных чиновников и добровольцев — всего 10 человек и три единицы техники.

«В 04:50 ночи удалось обнаружить заблудившихся. Состояние женщины и детей было удовлетворительное. Медпомощь им не понадобилась. Домой их доставили полдевятого утра», — уточнили в МЧС.

Напомним, в этот же день турист сорвался с горы «Чёртов палец» в Алтайском крае. Пришлось организовывать спасательную операцию.