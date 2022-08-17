Женщина с тремя детьми забралась на гору в Алтайском крае и заблудилась ночью при спуске
Обнаружить потерявшихся удалось лишь ранним утром
17 августа 2022, 12:51
В Алтайском крае спасли женщину с тремя детьми, которая взошла на гору Бабырган, а когда стемнело, не смогла найти дорогу обратно, сообщает региональное МЧС.
Женщина с детьми четырёх, семи и десяти лет потерялась вечером 16 августа в районе села Платово Советского района.
«Дозвонилась до главы администрации сельсовета и сообщила, что заблудилась на горе с детьми и не знает куда идти дальше», — рассказали в ведомстве.
Для спасения привлекли пожарных, полицейских, местных чиновников и добровольцев — всего 10 человек и три единицы техники.
«В 04:50 ночи удалось обнаружить заблудившихся. Состояние женщины и детей было удовлетворительное. Медпомощь им не понадобилась. Домой их доставили полдевятого утра», — уточнили в МЧС.
Напомним, в этот же день турист сорвался с горы «Чёртов палец» в Алтайском крае. Пришлось организовывать спасательную операцию.
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