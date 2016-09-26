Женщина украла младенца из коляски около церкви в Татарстане

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40-летняя жительница Татарстана украла младенца из коляски, которая стояла около храма, сообщает "Российская газета".

Мать девятимесячной малышки в это время была в храме на литургии. Время от времени она выходила, чтобы посмотреть за ребенком. В какой-то момент она обнаружила, что коляска пуста. Ей рассказали, что ее дочку забрала какая-то женщина. Тогда мать ребенка кинулась на ее поиски.

Воровку удалось догнать и вызвать на место ЧП полицию. Женщина рассказала, что ей очень понравился ребенок и она решила взять его себе. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Похищение несовершеннолетнего". Скоро суд изберет женщине меру пресечения.