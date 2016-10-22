Женщина, застреленная в Москве, работала участковым уполномоченным

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Женщина, которая была застрелена в подъезде одного из домов в Москве, ранее работала участковым уполномоченным в отделе МВД "Левобережный". Об этом пишет "Интефакс".

Издание пишет, что незадолго до трагедии женщину уволили из органов внутренних дел.

Как ранее сообщало ИА "Амител", тело 31-летней женщины со множественными огнестрельными ранениями нашли на лестничной клетке дома на улице Лавочкина. На этаж выше было найдено тело мужчины. Как полагают следователи, сначала мужчина убил женщину,затем покончил жизнь самоубийством.