Жертвами землетрясения в Италии стали два человека
Мэр города Аматриче заявил о серьезных повреждениях зданий и двух погибших в результате землетрясения
Фото: из открытых источников
Землетрясение магнитудой 6,2, которое произошло в районе города Аматриче в центральной части Италии, по предварительным данным, унесло жизни двух человек, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на СМИ.
Мэр города Серджио Пироцци во время выступления по телевидению сообщил, что в Аматриче были серьезно повреждены здания, а под обломками могут находиться люди. Также, возможно, пострадал мост.
Он добавил, что некоторые здания "перестали существовать", и выразил надежду, что город получит помощь.
По словам Пироцци, Аматриче нужна тяжелая техника, чтобы добраться до людей, которые могут оставаться под обломками рухнувших домов.
В то же время РБК со ссылкой на власти города Аккумоли пишет, что погибшими считаются не менее шести человек. Так, мэр города сообщил, что под завалами нашли семью из двух взрослых и двоих детей, которые не проявляют признаков жизни. О двух других погибших сообщила полиция.