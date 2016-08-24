Жертвами землетрясения в Италии стали два человека

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Землетрясение магнитудой 6,2, которое произошло в районе города Аматриче в центральной части Италии, по предварительным данным, унесло жизни двух человек, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на СМИ.

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Происшествия Мощное землетрясение в Италии обернулось разрушением зданий

Мэр города Серджио Пироцци во время выступления по телевидению сообщил, что в Аматриче были серьезно повреждены здания, а под обломками могут находиться люди. Также, возможно, пострадал мост.

Он добавил, что некоторые здания "перестали существовать", и выразил надежду, что город получит помощь.

По словам Пироцци, Аматриче нужна тяжелая техника, чтобы добраться до людей, которые могут оставаться под обломками рухнувших домов.

В то же время РБК со ссылкой на власти города Аккумоли пишет, что погибшими считаются не менее шести человек. Так, мэр города сообщил, что под завалами нашли семью из двух взрослых и двоих детей, которые не проявляют признаков жизни. О двух других погибших сообщила полиция.