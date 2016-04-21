Жильцов славгородской пятиэтажки эвакуировали из-за мины возле подъезда

Фото: sla-vgorod202.narod.ru

Жильцы одного из пятиэтажных домов были накануне экстренно эвакуированы в Славгороде из-за обнаружения предмета, похожего на мину.

Инцидент произошел вечером 20 апреля. Подозрительный предмет был найден у подъезда одним из местных жителей.

Жильцы были срочно эвакуированы и размещены у родственников.

Как уточняет РИА Новости, саперов на место ЧП пришлось вызывать из Барнаула, поскольку в Славгороде таких специалистов нет.



