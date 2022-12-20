Житель Алтая до смерти забил подругу табуретом из-за оскорблений

В Алтайском крае мужчина убил пенсионерку, попросившую занять денег, сообщает региональный СК.

Инцидент произошёл в селе Вострово Волчихинского района. 15 декабря 42-летний мужчина со своей сожительницей ходил по гостям и распивал алкоголь.

«16 декабря подозреваемый пришёл в дом своей давней 69-летней знакомой, где продолжил распивать спиртные напитки. В ходе застолья между мужчиной и хозяйкой возникла ссора из-за того, что женщина попросила дать ей в долг денежные средства. Получив отказ, стала оскорблять подозреваемого», — рассказали в ведомстве.

После этого мужчина несколько раз ударил подругу табуретом и обухом топора. Женщина скончалась на месте. Чтобы скрыть преступление, злоумышленник поджёг дом изнутри.

Сельчанина, который был неоднократно судим, в том числе за тяжкие преступления, задержали по горячим следам. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.