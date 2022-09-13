Житель Алтая на тракторе преследовал и убил «двух особей самок лося»

В Алтайском крае житель села Леньки получил условный срок и крупный штраф за незаконную охоту, сообщает региональная прокуратура.

В сентябре 2020 года мужчина, который не имел разрешения на охоту, передвигался на тракторе и обнаружил двух лосей.

«Стал осуществлять их преследование, после чего произвёл из имеющегося при себе оружия незаконный отстрел двух особей самок лося», — рассказали в ведомстве.

Злоумышленник признал вину. Суд назначил ему три года лишения свободы условно, а также на два года запретил заниматься охотой.

Кроме того, с сельчанина взыскали 800 тысяч рублей в пользу государства за причинённый ущерб.