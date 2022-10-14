Житель Алтая нашёл в интернете дешёвый трактор и решил, что это «подарок судьбы». Мошенники тоже так решили

В Алтайском крае разыскивают мошенников, обманувших жителя Заринска, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратился 50-летний мужчина, который на одном из сайтов нашёл объявление о продаже трактора за 406 тысяч рублей.

«Посчитал, что это хороший вариант — приобрести технику по низкой цене. В итоге мужчина перевёл на указанный лжепродавцами банковский счёт половину суммы, после чего стал дожидаться доставки техники», — рассказали в ведомстве.

Однако в указанный срок трактора он так и не увидел. Мужчина попытался уточнить информацию по доставке, но все телефоны оказались недоступны.

Если аферистов найдут, им грозит до пяти лет лишения свободы за «мошенничество с причинением значительного ущерба».

Ранее другой житель Алтая перед Новым годом перевёл мошенникам почти 300 тыс. рублей за трактор.