Алтайский сельчанин одним ударом молотка завершил ссору с пьяной сожительницей

В Алтайском крае мужчину задержали после распития алкогольных напитков, закончившегося смертью сожительницы, сообщает региональный СК.

Инцидент произошёл днём 4 июля в одном из сёл Ключевского района.

«Между находящимися в состоянии алкогольного опьянения сожителями произошла ссора на бытовой почве. В результате конфликта 44-летний подозреваемый нанёс потерпевшей не менее одного удара молотком в область головы», — рассказали в ведомстве.

48-летняя женщина скончалась через несколько часов в больнице от полученной травмы.

Мужчину заключили под стражу, ему грозит до 15 лет лишения свободы за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть».