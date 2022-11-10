Житель Алтая палкой и ружьём пытался убить в новогоднюю ночь возлюбленного бывшей супруги

В Алтайском крае мужчину осудили за покушение на убийство соперника из-за ревности к бывшей супруге, сообщает региональный СК.

Инцидент произошёл в одном из сёл Поспелихинского района ночью 1 января 2022 года.

«40-летний мужчина пришёл в дом к своей бывшей супруге, где стал выяснять отношения с новым возлюбленным женщины. Взял на веранде палку и нанёс удар по голове 34-летнего соперника, причинив ему закрытую черепно-мозговую травму», — рассказали в ведомстве.

После этого сельчанин вернулся к себе домой, взял охотничье ружьё, пришёл обратно к дому бывшей супруги и через окно выстрелил в соперника. Потерпевший выжил, медики успели оказать ему помощь.

Сельчанина на семь лет отправили в колонию строгого режима за «покушение на убийство» и «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия». Также обязали выплатить 500 тысяч рублей потерпевшему для компенсации морального вреда.