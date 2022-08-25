Житель Алтая «по ошибке» рассчитался дублями за бензин на заправке
Мужчина получил сдачу с билета «банка приколов» и поехал дальше по своим делам
25 августа 2022, 14:45, Никита Черников
В Бийске клиент автозаправочной станции рассчитался за топливо билетом «банка приколов», сообщили в местном МУ МВД.
«За помощью к бийским правоохранителям обратилась оператор АЗС, расположенной в заречной части города. Работница рассказала, что при пересчёте наличности обнаружила в кассе сувенирную купюру номиналом 2000 дублей», — говорится в сообщении.
Полицейские прибыли на место происшествия и изъяли записи с камер видеонаблюдения, по которым установили личность подозреваемого, получившего сдачу за бензин с билета «банка приколов».
«Им оказался 28-летний житель села Смоленского. Мужчина пояснил стражам правопорядка, что рассчитался „закладкой“ по ошибке», — рассказали в ведомстве.
Правоохранители теперь проводят проверку. По её результатам примут процессуальное решение.
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