Житель Алтая «по ошибке» рассчитался дублями за бензин на заправке

В Бийске клиент автозаправочной станции рассчитался за топливо билетом «банка приколов», сообщили в местном МУ МВД.

«За помощью к бийским правоохранителям обратилась оператор АЗС, расположенной в заречной части города. Работница рассказала, что при пересчёте наличности обнаружила в кассе сувенирную купюру номиналом 2000 дублей», — говорится в сообщении.

Полицейские прибыли на место происшествия и изъяли записи с камер видеонаблюдения, по которым установили личность подозреваемого, получившего сдачу за бензин с билета «банка приколов».

«Им оказался 28-летний житель села Смоленского. Мужчина пояснил стражам правопорядка, что рассчитался „закладкой“ по ошибке», — рассказали в ведомстве.

Правоохранители теперь проводят проверку. По её результатам примут процессуальное решение.