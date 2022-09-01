Житель Алтая по подбородок увяз в яме с битумом

В Алейске мужчина провалился в яму с битумом и чуть не утонул, сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Спасателей вызвал житель города, который ночью услышал крики о помощи в районе бывшего сахарного завода. На место прибыл дежурный караул в составе четырёх человек, которые увидели, что тело было полностью погружено в вязкое вещество — на поверхности находились только подбородок и кисть руки.

Мужчину вытащили из западни примерно за 40 минут: спасатели из подручных средств соорудили помост и вытянули пострадавшего с помощью верёвки. Шансов выбраться самому у него было.

Сейчас горожанин находится в больнице, угрозы его жизни и здоровью нет. Мэрия тем временем уже решила ликвидировать опасное место.

Ранее спасатели помогли семье, потерявшейся в предгорьях Алтая.