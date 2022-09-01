Житель Алтая перевернулся на иномарке и попал в больницу

Житель Республики Алтай получил травмы при опрокидывании автомобиля, сообщили в региональном МВД.

Авария случилась в Онгудайском районе 31 августа около 06:30.

30-летний местный житель ехал на Toyota Funcargo со стороны села Шебалино в направлении села Онгудай. Однако по пути мужчина не справился с управлением и съехал в кювет, где машина перевернулась.

Автомобилиста госпитализировали.

Фото: 04.мвд.рф

Против него вынесли определения о возбуждении административного дела по ч. 2 ст. 12.24 («Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего»).

Напомним, вечером 31 августа в Барнауле опрокинулся полицейский УАЗ.