Житель Алтая попытался заживо сжечь гражданскую супругу и её сына и получил за это восемь с половиной лет тюрьмы

60-летний житель Алтайского края получил восемь с половиной лет колонии строгого режима за попытку убийства гражданской супруги и её сына путём поджога, сообщили в региональном управлении СК.

«Следствием и судом установлено, что 25 сентября 2021 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в гараже своего дома в одном из сёл Михайловского района в ходе конфликта на бытовой почве взял канистру с бензином и облил им пол и стены строения, а также свою 64-летнюю гражданскую супругу и её сына, после чего совершил поджог», — рассказали в ведомстве.

Потерпевшие смогли выбраться из горящего помещения и потушить на себе пламя. Однако ожоги нанесли тяжкий вред их здоровью.

Кроме того, пожар уничтожил постройку на соседнем участке. Ущерб составил более 90 тысяч рублей.

В итоге мужчину признали виновным в покушении на убийство двух человек с особой жестокостью и (ч. 3 ст. 30, п. «а, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога со значительным ущербом (ч. 2 ст. 167 УК РФ). При этом сам осуждённый своей вины в ходе следствия и суда не признал.

«Суд, оценив собранные доказательства, признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 8,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

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