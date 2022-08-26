Житель Алтая после пощёчины решил успокоить жену и облил её бензином

В Республике Алтай мужчина угрожал убийством сожительнице из-за небольшой ссоры, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратилась 42-летняя жительница Горно-Алтайска, которую ранее судимый 50-летний сожитель облил бензином. Мужчину доставили в отдел полиции.

«Между сожителями на почве бытовых разногласий произошёл конфликт, в ходе которого потерпевшая нанесла пощёчину мужчине. После полученного удара подозреваемый, не совладав с эмоциями, решил успокоить потерпевшую. Он вышел на улицу, налил воды в ведро с бензином, после чего зашёл обратно и выплеснул содержимое на потерпевшую, достал зажигалку и стал угрожать поджогом», — рассказали в ведомстве.

В МВД отметили, что «после случившегося участники конфликта успокоились».

Жителю Алтая грозит до двух лет лишения свободы за «угрозу убийством». В отношении мужчины избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в Барнауле ревнивец получил восемь лет колонии за убийство сожительницы.