Житель Алтая пострадал при нашествии змей, отлежал в больнице и страдает от укуса до сих пор

В Горно-Алтайске жители района Бочкарёвка обеспокоены появлением большого количества змей, сообщают «Новости Горного».

Журналист отметил, что для решения проблемы обращались в разные инстанции — в МЧС, администрацию, Роспотребнадзор. Но, к сожалению, нет специалистов, которые занимаются отловом змей.

«Недавно жителя укусила змея. Человек пролежал две недели в больнице, тяжело себя чувствовал, были проблемы с дыханием, поражена нога — болит, вся красная, очень больно наступать, и неизвестно, когда выздоровеет», — рассказали на видео.



